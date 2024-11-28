Главный тренер «Спартака» попросил прощения за разбитую скамейку

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о разбитой скамейке в ответном матче с «Ростовом». Об этом сообщает Sport24.

Во время второго тайма Станкович проломил ограждение на скамейке запасных. Оператор показал последствие удара — дыру, которая образовалась в заградительном стекле.

Станкович попросил прощения после инцидента, а также подчеркнул, что готов заплатить за нанесенный урон.

27 ноября московский «Спартак» проиграл «Ростову» в ответном матче Пути РПЛ Кубка России.

Встреча, которая прошла на стадионе «Ростов Арена», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Первый матч завершился также в пользу «Ростова» — 1:0. Таким образом, по сумме двух встреч москвичи опустились в Путь регионов Кубка страны, а «Ростов» продолжит выступления в пути РПЛ.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.

В следующем матче «Спартак» сыграет в гостях с «Краснодаром». Встреча состоится 1 декабря и начнется в 19:30 по московскому времени. 30 ноября «Ростов» сыграет на своем поле с «Пари НН».

Ранее игрок «Спартака» рассказал, кто поможет команде добиться самых высоких результатов.