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Главный тренер «Спартака» попросил прощения за разбитую скамейку

Станкович: прошу прощения за разбитую скамейку, готов заплатить

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Александр Нестеров/РИА Новости

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о разбитой скамейке в ответном матче с «Ростовом». Об этом сообщает Sport24.

Во время второго тайма Станкович проломил ограждение на скамейке запасных. Оператор показал последствие удара — дыру, которая образовалась в заградительном стекле.

Станкович попросил прощения после инцидента, а также подчеркнул, что готов заплатить за нанесенный урон.

27 ноября московский «Спартак» проиграл «Ростову» в ответном матче Пути РПЛ Кубка России.

Встреча, которая прошла на стадионе «Ростов Арена», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Первый матч завершился также в пользу «Ростова» — 1:0. Таким образом, по сумме двух встреч москвичи опустились в Путь регионов Кубка страны, а «Ростов» продолжит выступления в пути РПЛ.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.

В следующем матче «Спартак» сыграет в гостях с «Краснодаром». Встреча состоится 1 декабря и начнется в 19:30 по московскому времени. 30 ноября «Ростов» сыграет на своем поле с «Пари НН».

Ранее игрок «Спартака» рассказал, кто поможет команде добиться самых высоких результатов.

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