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Полузащитник «Краснодара» назвал лучшего нападающего РПЛ

Футболист «Краснодара»: Кордоба – лучший нападающий РПЛ

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Полузащитник «Краснодара» и сборной России Никита Кривцов рассказал о влиянии на команду продления контракта с ее лучшим бомбардиром Джоном Кордобой.

«Продление контракта Кордобы повлияло на команду только положительно. Джон — один из самых важных футболистов в «Краснодаре». На мой взгляд, на сегодняшний день Кордоба — лучший форвард в Премьер-лиге», — рассказал Кривцов Legalbet.

«Краснодар» продлил контракт с Кордобой 5 ноября текущего года. Теперь колумбиец будет выступать за «быков» до лета 2027 года, в то время как прежнее соглашение истекало по итогам нынешнего сезона. Летом нападающего пытались приобрести гранды Российской премьер-лиги «Зенит» и «Спартак». Санкт-петербуржцы не смогли договорить о трансферной сумме, а красно-белые, согласовав условия перехода с клубом, не удовлетворили запросы самого игрока.

В текущем сезоне на счету 31-летнего Кордобы восемь забитых мячей и пять голевых передач в 16-ти проведенных встречах.

Ранее тренер Валерий Гладилин заявил, что в паре «Локомотив» — «Динамо» нет фаворита.

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