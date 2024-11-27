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Экс-тренер «Спартака» дал прогноз на матч «Локомотив» — «Динамо»

Тренер Гладилин заявил, что в паре «Локомотив» — «Динамо» нет фаворита

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что в предстоящем матче 1/4 финала Кубка России в Пути РПЛ между «Динамо» и «Локомотивом» нет фаворита.

По его словам, минимальное преимущество «железнодорожников», добытое ими после первой игры, мало что значит.

«Сложно сказать, кто пройдет дальше. В этой паре встречаются команды примерно равного уровня, поэтому все будет зависеть от того, в каком состоянии они подойдут к игре, как будут мотивированы. Кто будет лучше использовать свои моменты в атаке и меньше допустит ошибок у своих ворот, тот и победит», — заявил Гладилин.

28 ноября «Динамо» в ответном матче 1/4 финала Кубка России в Пути РПЛ сыграет на выезде против «Локомотива». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени, первая игра завершилась победой красно-зеленых со счетом 2:1.

Действующим обладателем Кубка России является петербургский «Зенит».

Ранее экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что нападающий «Динамо» Константин Тюкавин расслабился.

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