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Тренер «Крыльев Советов» отреагировал на заявление Федорищева о коррупции в футболе

Тренер «Крыльев Советов» Осинькин: сейчас надо всем договариваться играть честно

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Максим Богодвид/РИА Новости

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал слова губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, который заявил, что клуб должен 36 миллионов рублей за преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе». Слова Осинькина передает Telegram-канал «Крыльев Советов».

Федорищев заявил, что будет продвигать инициативу под названием «Чистый спорт».

«Это решение навеяно в том числе нашими последними играми. Такие попытки уже предпринимались. Наверное, сейчас время, когда можно и нужно всем договориться и играть в футбол с фэйр-плей», — сказал Осинькин.

В турнирной таблице чемпионата России «Крылья Советов» занимают 12-е место, набрав 15 очков. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит», имея в активе 39 баллов, на втором месте идет «Краснодар», набрав 38 очков. Замыкает тройку сильнейших московский «Локомотив», набрав 34 очка. В следующем матче РПЛ «Крылья Советов» сыграют с «Зенитом».

Ранее журналист Дмитрий Губерниев призвал карать всех причастных к коррупции в футболе.

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