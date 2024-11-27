«Карать по всей строгости»: Губерниев о коррупционном скандале в российском футболе

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, который заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей за судейские решения, передает «Матч ТВ».

«Нужно докопаться до истины. Речь идет не только про «Крылья». Мяч сейчас на стороне правоохранительных органов. За такое нужно карать по всей строгости», — сказал Губерниев.

Накануне Вячеслав Федорищев во время совещания по видеосвязи с членами Госсовета заявил, что «Крылья Советов» должны заплатить 36 млн рублей за взятки судьям. После этого он добавил, что не может подтвердить коррупцию в судействе в РПЛ, потому что «нет фактов, с которыми можно обратиться в правоохранительные органы.

В турнирной таблице чемпионата России «Крылья Советов» занимают 12-е место, набрав 15 очков. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит», имея в активе 39 баллов, на втором месте идет «Краснодар», набрав 38 очков. Замыкает тройку сильнейших московский «Локомотив», набрав 34 очка. В следующем матче РПЛ «Крылья Советов» сыграют с «Зенитом».

Ранее тренер Валерий Непомнящий отреагировал на слова Федорищева о коррупции в футболе.