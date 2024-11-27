«Надо впахивать»: легенда ЦСКА призвал Тюкавина усилить работу над собой

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что нападающему столичного «Динамо» Константину Тюкавину необходимо усерднее трудиться, чтобы вернуться к оптимальным игровым кондициям.

По его словам, 22-летний форвард чуть расслабился, от чего не показывает столь яркой игры, как в прошлом сезоне.

»Тюкавин, наверное, думал, что все время будет такую форму, как в прошлом сезоне, держать. Черта с два! На одном везении не поиграешь — надо впахивать, надо работать и все время быть недовольным собой. А так он успокоился и не может найти игру», — заявил Пономарев.

«Динамо» в 16-м туре РПЛ на выезде сыграло вничью с воронежским «Факелом» со счетом 1:1. Тюкавин остался в запасе и вышел на замену на 67-й минуте вместо Маухуба. В текущем розыгрыше РПЛ на счету Тюкавина пять мячей и две результативные передачи в 16 матчах.

28 ноября «Динамо» в ответном матче 1/4 финала Кубка России в Пути РПЛ сыграет на выезде против «Локомотива». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени, первая игра завершилась победой красно-зеленых со счетом 2:1.

Ранее Валерий Гладилин объяснил спад Константина Тюкавина притупившимся голевым чутьем.