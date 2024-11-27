Российский журналист: в РПЛ надо заплатить 5 млн рублей, чтобы тебя не засуживали

Российский журналист Игорь Рабинер в своем Telegram-канале предположил, что в Российской премьер-лиге (РПЛ) существует сумма, которую клубы должны заплатить, чтобы их не засуживали.

«Один человек, связанный с нашим футбольным миром, но не являющийся напрямую его частью, только что написал таксу — пять миллионов рублей», — написал Рабинер.

Накануне губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время совещания по видеосвязи с членами Госсовета заявил, что клуб РПЛ «Крылья Советов» должен заплатить 36 млн рублей за взятки судьям.

Президент РПЛ Александр Алаев отметил, что слова Федорищева необходимо рассматривать со всей серьезностью. Он подчеркнул, что РПЛ, как никто другой, заинтересована в изучении имеющейся у губернатора информации о коррупции.

Ранее в петербургском «Зените» отказались комментировать слова Федорищева о коррупции.