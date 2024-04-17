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«Дебилизм, да и только»: Аршавин о том, что забрала у него Барановская после развода

Аршавин рассказал, что Барановская забрала его медали после развода

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Global Look Press/ РИА Новости

Бывший игрок сборной России, а ныне член правления петербургского «Зенита» Андрей Аршавин рассказал о медалях, которые остались у его бывшей жены Юлии Барановской после развода. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«С «Энфилда» кто-то из штаба «Арсенала» прихватил игровой мяч, на нем все ребята расписались и мне подарили. Но где он сейчас, не представляю. Возможно, остался у Юли, первой жены. Как и статуэтка, которую мне тогда вручили по итогам апреля, признав игроком месяца в АПЛ, и мои медали, в том числе с Евро-2008...

После развода Юля забрала все! Каких-то скорбных чувств по этому поводу у меня нет. Ну, дебилизм, да и только», — сказал Аршавин.

В 1999 году Аршавин дебютировал на высшем уровне за «Зенит». После девяти лет в петербургской команде россиянин перешел в лондонский «Арсенал». Аршавин на протяжении четырех лет играл в Англии. В апреле 2009 года он стал лучшим игроком месяца в лиге.

В 2012 году он вернулся в «Зенит» на правах аренды, а через год подписал полноценный контракт. В 2015 году полузащитник поиграл за «Кубань». Свою карьеру Аршавин завершил в 2018 году в клубе из Казахстана «Кайрат».

В составе сборной России он стал обладателем бронзовых наград чемпионата Европы 2008 года.

Ранее в «Зените» назвали самого нетипичного бразильца в команде.

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