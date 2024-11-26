Бывший игрок «Спартака» объяснил, почему клуб должен выиграть чемпионат или Кубок

Бывший футболист сборной России, а ныне практикующий тренер Сергей Юран высказался о своем бывшем клубе московском «Спартаке», за который он выступал в середине 90-х годов прошлого века, отметив, что тому пора выигрывать трофеи.

«Мне сложно говорить и рассуждать о кандидатурах на пост спортивного директора «Спартака». Я же все-таки тренер. Самое главное, чтобы у клуба был результат и в команде играли хорошие футболисты. Все-таки «Спартаку» уже пора завоевывать трофеи. Болельщики засиделись и заждались», — рассказал Юран Legalbet.

«Спартак» занимает четвертое место в Российской премьер-лиге после 16 туров, имея в активе 31 очко и отставая от занимающего первую позицию чемпиона шести последних лет санкт-петербургского «Зенита» на восемь баллов. В Кубке России красно-белые проиграли первую встречу четвертьфинала Пути РПЛ «Ростову» со счетом 0:1, но имеют шанс отыграться в ответном поединке. В случае поражения по сумме двух встреч команда продолжит выступление в турнире в Пути регионов.

После ухода Олега Романцева, с которым связаны все основные успехи клуба в российской истории, «Спартак» за почти четверть века смог лишь по разу выиграть чемпионат и Кубок страны.

Ранее глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев высказался о коррупции в российском футболе.