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Губернатор Самарской области: все знают о коррупции в российском футболе

Губернатор Самарской области Федорищев: о коррупции в футболе знают все

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Александр Мельников/РИА Новости

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что не понимает, почему его слова о том, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола, вызвали резонанс, ведь о коррупции в футболе знают все, передает Sport24.

«Не сильно понимаю резонанс. Все же об этом знают. Уверен, что для команды это не будет существенным препятствием в жизни. Такая темная структура обычно бывает побеждена», — сказал Федорищев.

В турнирной таблице чемпионата России «Крылья Советов» занимают 12-е место, набрав 15 очков. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит», имея в активе 39 баллов, на втором месте идет «Краснодар», набрав 38 очков. Замыкает тройку сильнейших московский «Локомотив», набрав 34 очка.

В следующем матче РПЛ «Крылья Советов» сыграют с «Зенитом».

Ранее сообщалось о том, что из «Крыльев Советов» уволен финансовый директор после новости о коррупции в клубе.

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