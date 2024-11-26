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«Нормально рубит»: Глушаков признался, что не знаком с Заремой

Экс-капитан «Спартака» Глушаков заявил, что хотел бы пообщаться с Салиховой

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FC Spartak/Twitter.com/Global Look Press

Бывший капитан московского «Спартака» Денис Глушаков признался, что лично не знаком с супругой экс-владельца красно-белых Леонида Федуна Заремой Салиховой. Об этом он рассказал в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».

«Я с ней не знаком. Ни разу не видел. Не знаю, как так вышло. Она всплыла после моего ухода из «Спартака». Я бы пообщался, она нормально рубит, если честно», — заявил он.

Федун сложил с себя полномочия президента столичного клуба летом 2022 года. Он возглавлял команду на протяжении 18 лет. За это время клуб взял три титула — золото Российской премьер-лиги (РПЛ) (2016/17), Суперкубок (2017) и Кубок (2022) России.

Футболист выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он в составе красно-белых стал победителем Российской премьер-лиги. После ухода из «Спартака» хавбек подписал контракт с грозненским «Ахматом», а в июле 2020-го перешел в «Химки», в составе которых отыграл полтора сезона. Перед началом сезона-2024/25 Глушаков вернулся в подмосковную команду, однако уже в сентябре футболист был отстранен от тренировок с основной командой.

Ранее воспитанник «Спартака» назвал своего кумира.

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