В США высказались о проклятии после травмы Овечкина

Спортивный журналист The Hockey News Мэтт Ларкин заявил, что травма российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина не была нанесена специально. Его слова приводит Sport24.

«Было немного жутковато видеть, как он ее получил как раз в тот момент, когда он играл лучше всех. Особенно потому, что у него никогда не было серьезных травм в карьере. Но не думаю, что это проклятие, и по-прежнему считаю, что он побьет рекорд в этом или следующем сезоне», — заявил он.

В ночь на 19 ноября «Вашингтон» в гостевом матче Национальной хоккейной лиги обыграл «Юту» со счетом 6:2, Овечкин оформил дубль. В третьем периоде Овечкин получил коньком по ноге от Джека Макбэйна, он с трудом добрался до скамейки, а потом отправился в раздевалку. Продолжить матч российский нападающий не смог. По итогам обследования у него был выявлен перелом малоберцовой кости левой ноги. Российский хоккеист пропустит от четырех до шести недель.

24 ноября врач московского «Динамо» Валерий Конов заявил, что Овечкин сумел избежать операции.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, который в своей карьере забросил 894 шайбы. На счету российского хоккеиста 868 голов в НХЛ, отставание составляет 26 шайб. В текущем сезоне он оформил 15 голов.

Ранее был назван игрок, благодаря которому возродился Овечкин.