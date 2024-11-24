Травмированный Овечкин избежал операции

Врач московского «Динамо» Валерий Конов заявил, что получивший травму нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин избежал операции. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Я общаюсь с Сашей. Операцию на травмированной ноге ему делать не будут. Значит перелом малоберцовой кости произошел без смещения. Хотя снимок из «Вашингтона» мне так и не прислали. Там ведь, в НХЛ, принято все скрывать», — заявил Конов.

В ночь на 19 ноября «Вашингтон» в гостевом матче обыграл «Юту» со счетом 6:2, Овечкин оформил дубль. По ходу третьего периода хоккеист получил повреждение и не смог продолжить игру. Овечкин пропустит из-за этой травмы от четырех до шести недель — об этом стало известно после того, как 20 ноября он прошел дополнительное обследование.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Гретцки, который в своей карьере забросил 894 шайбы. На счету российского хоккеиста 868 голов в НХЛ, отставание составляет 26 шайб. В текущем сезоне он оформил 15 голов.

Ранее врач Никита Карлицкий заявил, что у Овечкина есть все шансы полностью залечить перелом ноги.