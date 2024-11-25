Назван игрок, благодаря которому возродился Овечкин

Комментатор Филипп Майков, участник популярного подкаста «Скользкий лед», в комментарии для «Газеты.Ru» назвал хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз», который помог Александру Овечкину преобразиться на старте текущего сезона.

«Решение Карбери по перестановке Протаса в первое звено, оно себя вот за эти 18 матчей показало как нельзя лучше. Элементарная статистика: самое забивное звено Национальной хоккейной лиги до травмы Овечкина. Строум, Овечкин и Протас. Протас забрал на себя всю черновую работу, которую на самом деле Овечкин привык делать за всю свою карьеру, то есть вот этот первый человек в прессинг, первый загоняющий, прокатить до угла, расколоть, побежать, вернуться обратно, везде успеть. Сам расколол, сам отобрал, сам там что-то откопал, сам бросил, то есть все сам, сам, сам. Вот к такому Овечкину мы привыкли. Понятно, что с возрастом он просто не может в таком темпе играть. Это невозможно. И что Протас забирает весь вот этот функционал на себя, то есть, если посмотреть на прессинг «Вашингтона» в чужой зоне: всегда первый – это Протас, на борту почти всегда встречает Протас, первым загоняет Протас. То есть вот всю вот эту вот «чернуху», все отборы делает он», — считает Майков.

Овечкин в 18 первых играх нынешнего регулярного чемпионата отметился 25 (15+10) очками и лидировал в списке снайперов Национальной хоккейной лиги на момент получения им в игре против «Аризоны» перелома лодыжки. Ожидается, что 39-летний россиянин вернется на лед через месяц-полтора.

Ранее Овечкина застукали с пивом.