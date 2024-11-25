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Футбол Карпина назвали рабоче-крестьянским

Экс-игрок сборной СССР Пономарев назвал футбол «Ростова» в игре с ЦСКА навалом

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что поражение армейской команды в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова» случилось из-за решения Валерия Карпина упростить игру своих футболистов.

«Карпин переиграл Николича, выпустив в концовке еще одного рослого игрока, Голенкова, и став играть рабоче-крестьянски. В наше время так играли во Второй лиге в классе «Б». Все наваливались в штрафную площадку и подавали — а куда мяч от башки отскочит, никто не знает. Дивеев вот так срезал мяч в перекладину — как так можно? По своим воротам-то? Хорошо, хоть не попал. Но потом добил Голенков и принес «Ростову» победу», — заявил Пономарев.

Встреча, проходившая на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Первый гол забил защитник армейцев Келлвен уже на 4-й минуте, однако форвард «Ростова» Егор Голенков ответил двумя точными ударами в концовке — на 77-й и 89-й минутах.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.

В турнирной таблице национального первенства ЦСКА остался на шестой строчке. В активе подопечных Марко Николича 27 очков. «Ростов» занимает восьмое место с 20 баллами. Лидирует в таблице петербургский «Зенит» с 39 очками.

Ранее Владимир Пономарев назвал неожиданным поражение от «Ростова» в 16-м туре РПЛ.

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