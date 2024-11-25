Легенда ЦСКА назвал причину поражения от «Ростова»

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что не ожидал увидеть поражения своей команды в игре 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова».

По его словам, красно-синие потерпели поражение из-за неудачной попытки отстоять минимальное преимущество.

«Очень неожиданное поражение. Первый тайм провели вроде бы нормально, владели инициативой, никаких вопросов не возникало. Забивай второй мяч — и готово, игра сделана. Можно было затем и на 3:0 спокойно рассчитывать. Но они решили отсидеться, хотели сохранить счет 1:0 — уже смотрели на часы в концовке, ждали, сколько осталось. А надо было атаковать, не сидеть в обороне. В итоге началась паника и все», — заявил Пономарев.

Встреча, проходившая на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Первый гол забил защитник армейцев Келлвен уже на 4-й минуте, однако форвард «Ростова» Егор Голенков ответил двумя точными ударами в концовке — на 77-й и 89-й минутах.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.

В турнирной таблице национального первенства ЦСКА остался на шестой строчке. В активе подопечных Марко Николича 27 очков. «Ростов» занимает восьмое место с 20 баллами. Лидирует в таблице петербургский «Зенит» с 39 очками.

Ранее были предсказаны составы «Спартака» и «Ростова» на кубковый матч.