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Предсказаны составы «Спартака» и «Ростова» на кубковый матч

Тренер Игнатьев: «Спартак» и «Ростов» на Кубок выставят другие составы

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Александр Вильф/РИА Новости

«Спартак» и «Ростов» значительно изменят стартовые составы на очную встречу по сравнению с играми Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев.

«Кубок — это совсем другое отношение и другая мотивация. Думаю, что «Спартак» поставит другой состав по сравнению с матчем против «Локомотива». Будут играть те, кто хочет доказать, что по праву находятся в этом орденоносном клубе. Спартаковцы будут делать все возможное, чтобы доказать, что они случайно не попали в состав на «Локомотив».

Но и у «Ростова» хватает дополнительных ресурсов из молодых футболистов. Делать конкретные выводы невозможно. У кого будет больше мотивации, желания проявить себя, та команда, на мой взгляд, и добьется победы. А кто это будет, мне сложно сказать», — резюмировал Игнатьев.

Ответный матч четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России между «Ростовом» и «Спартаком» состоится в среду, 27 ноября, в Ростове-на-Дону и начнется в 20:30 по столичному времени. Первая встреча, прошедшая 5 ноября в Москве, завершилась победой ростовчан со счетом 1:0.

Ранее Игнатьев заявил, что ЦСКА отдал пространство «Ростову» в матче РПЛ.

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