В Москве судья отчитала ребенка за то, что он перекрестился

Во время соревнований по дзюдо в Москве судья отчитала мальчика, который перекрестился перед схваткой. Видеозапись опубликовала журналист Анна Шафран в Telegram.

«Вы не можете, на татами стоя, креститься и молиться», — заявила судья.

На этот инцидент уже обратили внимание в Госдуме. Заместитель председателя нижней палаты Анна Кузнецова возмутилась поведением судьи и призвала вмешаться прокуратуру.

«Мы призываем прокуратуру проверить данный инцидент на предмет разжигания ненависти», — заявила она в Telegram-канале.

17 сентября сербского дзюдоиста Неманью Майдова отстранили за крестное знамение на Олимпиаде.

Он обратил внимание, что в своей речи в защиту он не собирался извиняться за крещение, и этот постулат не изменится ни при каких обстоятельствах. Майдов признался, что вера для него — главное в жизни. Он выразил сожаление, что такой красивый и трудный вид спорта, как дзюдо, «пал до таких вещей».

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