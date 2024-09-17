Сербского дзюдоиста Майдова отстранили за крестное знамение на ОИ

Серб Неманья Майдов сообщил, что Международная федерация дзюдо (IJF) отстранила его от соревнований за то, что он перекрестился перед выходом на татами на Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщает РИА Новости.

Спортсмен подчеркнул, что его наказали за «нарушение религиозных кодексов». Решение о дисквалификации ему выслали две недели назад.

«Мне запретили участвовать во всех турнирах, сборах, тренировках», — уточнил дзюдоист.

Он обратил внимание, что в своей речи в защиту он не собирался извиняться за крещение, и этот постулат не изменится ни при каких обстоятельствах. Майдов признался, что вера для него — главное в жизни. Он выразил сожаление, что такой красивый и трудный вид спорта, как дзюдо, «пал до таких вещей».

«Господь дал мне прекрасную карьеру, семь медалей чемпионатов Европы, три медали чемпионатов мира. Когда я начинал, я мечтал выиграть хотя бы одну большую медаль и таким образом добиться успеха в моей жизни и семьи, которая пожертвовала всем ради моей карьеры. Пока мы отдыхаем, а потом вернемся с помощью господа нашего Иисуса Христа к новому началу и новым победам», — подытожил серб.

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