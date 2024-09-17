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Сербского дзюдоиста Майдова отстранили за крестное знамение на ОИ

Сербского дзюдоиста Майдова отстранили за то, что он перекрестился на ОИ

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Steph Chambers/Getty Images

Серб Неманья Майдов сообщил, что Международная федерация дзюдо (IJF) отстранила его от соревнований за то, что он перекрестился перед выходом на татами на Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщает РИА Новости.

Спортсмен подчеркнул, что его наказали за «нарушение религиозных кодексов». Решение о дисквалификации ему выслали две недели назад.

«Мне запретили участвовать во всех турнирах, сборах, тренировках», — уточнил дзюдоист.

Он обратил внимание, что в своей речи в защиту он не собирался извиняться за крещение, и этот постулат не изменится ни при каких обстоятельствах. Майдов признался, что вера для него — главное в жизни. Он выразил сожаление, что такой красивый и трудный вид спорта, как дзюдо, «пал до таких вещей».

«Господь дал мне прекрасную карьеру, семь медалей чемпионатов Европы, три медали чемпионатов мира. Когда я начинал, я мечтал выиграть хотя бы одну большую медаль и таким образом добиться успеха в моей жизни и семьи, которая пожертвовала всем ради моей карьеры. Пока мы отдыхаем, а потом вернемся с помощью господа нашего Иисуса Христа к новому началу и новым победам», — подытожил серб.

11 сентября патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказался о прошедшей в Париже Олимпиаде, заявив, что сегодня мы наблюдаем активное раскультивирование,

Ранее зритель потребовал вернуть деньги за билет на церемонию открытия Игр.

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