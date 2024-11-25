Аршавин оценил перспективы сборной России по футболу в 2025 году

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин оценил перспективы сборной России по футболу в следующем году. Его слова приводит Metaratings.

«С такими сборными, как Бруней, можно играть максимум один раз в год. Если играть каждые два месяца, то это будет не так интересно и забавно. Перспективы сборной на следующий год для меня туманны, все зависит не от РФС, а от текущей ситуации», — заявил Аршавин.

18 ноября менеджер по организации матчей Футбольной федерации Нигерии Хайро Пачон заявил, что нигерийские футболисты могут провести товарищеский матч с национальной командой России в 2025 году.

Российские сборная и клубы проводят только товарищеские матчи с момента отстранения от международных турниров. Национальная команда, которой руководит Валерий Карпин, в рамках ноябрьского сбора сыграла матч с Брунеем и одержала победу со счетом 11:0, а затем обыграла Сирию — 4:0.

Ранее Валерий Карпин заявил, что не может обижаться на Артема Дзюбу.