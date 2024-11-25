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Увольнение Николича из ЦСКА назвали возможным

Экс-игрок Попов допустил увольнение главного тренера ЦСКА Николича

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Александр Вильф/РИА Новости

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич может быть уволен в случае, если команда продолжит показывать неудовлетворительные результаты. Такое мнение в комментарии порталу Legalbet выразил бывший футболист казанского «Рубина» Алексей Попов.

«Николич — хороший специалист. Надо понимать, какие задачи ставил клуб перед ним и сколько с ним планировали работать. Мне кажется, нужно еще подождать. ЦСКА стабильная команда, но Владимира Федотова же уволили. Значит, могут и Николича уволить», — заявил Попов.

Эксперт оценил игру армейцев в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова». Попов констатировал, что одной главных причин неудач команды является отсутствие нападающего. По его мнению, Тамерлан Мусаев играет не на том уровне, чтобы ЦСКА мог бороться за самые высокие места в премьер-лиге.

ЦСКА на своем поле уступил «Ростову» со счетом 1:2. Защитник армейцев Келлвен открыл счет на 4-й минуте, однако дубль Егора Голенкова в концовке встречи принес победу ростовской команде.

Ранее тренер Игнатьев заявил, что ЦСКА в домашнем матче с «Ростовом» отдал пространство.

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