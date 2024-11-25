Экс-тренер сборной России указал на ключевую ошибку ЦСКА в матче с «Ростовом»

Футболисты московского ЦСКА в домашнем матче 16-го тура Российской премьер-лиги против «Ростова» во втором тайме отдали соперникам пространство, из-за чего в итоге проиграли. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев.

«Я бы разложил действия армейцев на два тайма. Первый тайм остался за ЦСКА, а во втором они явно сдали и проиграли в движении, в дисциплине, в объеме скоростных действий. И уже не было тех атак, которые были в первом тайме у ворот «Ростова».

А «Ростов» во втором тайме явно прибавил в коллективных атакующих действиях. И групповые, и индивидуальные действия выглядели более убедительными, чем у армейцев. ЦСКА, как это ни странно, в домашнем матче отдал игровое пространство, которое ростовские футболисты захватили и создавали момент за моментом. Таких вещей сложно было ожидать от армейцев, которые показали, что нацелены на серьезную игру. А что в итоге не получилось, это проблема тренерского штаба», — считает Игнатьев.

ЦСКА уступил «Ростову» со счетом 1:2. Защитник армейцев Келлвен открыл счет на 4-й минуте, однако дубль Егора Голенкова в концовке встречи принес победу гостям.

Ранее тренер Чернышов заявил, что футболист ЦСКА Файзуллаев должен играть в Испании.