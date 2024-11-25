«Трактор» выступил с заявлением из-за голкипера, которого сбил пьяный водитель

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» в комментарии «Чемпионату.com» сделал заявление из-за голкипера фарм-клуба «Челмета» Алексея Щетилина, который вместе с супругой пострадал в ДТП.

«Игрок команды и его жена получили травмы средней тяжести, оба находятся в сознании. Хоккейный клуб «Трактор» прикладывает все усилия, чтобы Алексею и его супруге оказывалась быстрая и квалифицированная помощь», — сообщили в пресс-службе.

По информации СМИ, Щетилин получил перелом ноги, они вместе с супругой были госпитализированы.

Машина BMW X6 врезалась в толпу пешеходов на перекрестке улиц Братьев Кашириных и Чичерина в Челябинске днем в понедельник, 25 ноября. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что водитель BMW даже не пытался тормозить и скрылся с места аварии. Предварительно установлено, что виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

Согласно информации областного минздрава, в результате происшествия пострадали пять человек, в том числе одиннадцатимесячный ребенок. Все пострадавшие госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии.

Ранее в «Зените» одной фразой ответили на слова лидера «Спартака» про интерес к нему.