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Пьяный бизнесмен в Челябинске вместе с толпой снес звезду хоккейного клуба

SНОТ: в толпе, которую снес водитель в Челябинске, был профессиональный хоккеист

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ХК «Трактор»

В Челябинске пьяный бизнесмен на BMW вместе с толпой снес хоккеиста из клуба «Челмет» и его супругу. Об этом сообщает Life со ссылкой на SНОТ.

«Вратарь хоккейного фарм-клуба «Трактора» Алексей Щетилин сломал ногу в ДТП в Челябинске — он был среди тех, кого снес пьяный водитель на BMW. Спортсмен госпитализирован в больницу с женой», — говорится в публикации.

Отмечается, что пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.

Машина BMW X6 врезалась в толпу пешеходов на перекрестке улиц Братьев Кашириных и Чичерина в Челябинске днем в понедельник, 25 ноября. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что водитель BMW даже не пытался тормозить и скрылся с места аварии. Предварительно установлено, что виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

Губернатор отметил, что будет возбуждено уголовное дело, и выразил уверенность, что водитель будет наказан по всей строгости закона.

Согласно информации областного минздрава, в результате происшествия пострадали пять человек, в том числе одиннадцатимесячный ребенок. Все пострадавшие госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии.

Ранее на видео попало столкновение «Нивы» и «КамАЗа» в Краснодарском крае.

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