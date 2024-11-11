Вяльбе назвала кандидата на пост главы МОК политической проституткой

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе раскритиковала главу Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Cебастьяна Коу за его позицию и заявила, что он не будет приверженцем возвращения России на международные турниры. Ее слова приводит Sport24

«Все европейские политики, большие руководители — как политические проститутки. По-другому их и назвать не могу. Они еще не знают, куда будет дуть ветер. Сейчас он имеет два направления. Коу всегда был русофобом, вряд ли сейчас он будет топить за то, чтобы Россия вернулась в олимпийскую семью. С его политикой мы давно знакомы», — сказала Вяльбе.

28 октября Коу, во время встречи с председателем подкомитета по вопросам спорта высших достижений и спортивной деятельности Украины Ольгой Саладухой, заявил, что не допустит участия россиян даже в нейтральном статусе.

16 сентября стало известно, что претендентами на пост главы МОК стали глава World Athletics Коу, вице-президент МОК Хуан Антонио Самаранч-младший, зимбабвийский министр спорта Кирсти Ковентри, руководитель национального олимпийского комитета Иордании Фейсал ибн Хусейн, глава Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ, глава Международного союза велосипедного спорта Давид Лапартьян, а также президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда Юхан Элиаш.

Действующий глава Международного олимпийского комитета Томас Бах не будет участвовать в выборах главы организации, которые пройдут в марте 2025 года.

Ранее Коу объяснил отстранение россиян.