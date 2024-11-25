Туктамышева призналась, что хочет сыграть за «Зенит»

Чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева призналась, что хотела бы сыграть за «Зенит», если футбольный клуб предоставит такую возможность. Об этом она рассказала в интервью kp.ru, комментируя новость о том, что ее коллега Евгения Медведева сыграла за «Динамо» в товарищеском матче против медиакоманды «Амкал».

Туктамышева отметила, что она очень любит играть в футбол. По ее словам, иногда бывает такое, что в межсезонье фигурного катания спортсмены разминаются игрой в футбол.

«Так, например, часто делал Женя Плющенко. Это прекрасно разогревает, развивает реакцию. <...> я могу хорошо отбирать, иногда давать пасы. Но точно не забивать. Я больше бы оборонялась, чем атаковала», — добавила фигуристка.

По ходу сезона-2023/24 Туктамышева, которой в 2024 году исполнится 28 лет, сообщила о приостановке своей профессиональной карьеры.

В сезоне-2022/23 фигуристка стала победительницей четвертого этапа Гран-при России в Москве и шестого этапа в Перми. 24 декабря 2022 года Елизавета Туктамышева стала бронзовой призеркой чемпионата России (241,72 балла). Лучшей стала Софья Акатьева (249,74 балла). Второе место заняла Камила Валиева (247,32 балла), однако из-за ее дисквалификации Туктамышева поднялась на вторую ступень пьедестала.

Международный союз конькобежцев (ISU) весной 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. Последним международным стартом для российских фигуристов стали зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине, на которые Туктамышева не отобралась.

Ранее Туктамышева призналась, что может выпить пива после выступлений.