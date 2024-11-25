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Российский рекордсмен отказался ехать на чемпионат мира без флага и гимна

Пловец Колесников объяснил отказ от участия в ЧМ отсутствием флага России

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РИА «Новости»

Российский пловец, рекордсмен мира Климент Колесников объяснил, почему принял решение отказаться от участия в чемпионате мира в нейтральном статусе. Его слова приводит РИА Новости.

«Сейчас Будапешт не рассматриваю по нескольким причинам. Первая из них — отсутствие флага и гимна РФ. Во-вторых, я целенаправленно готовился к чемпионату России, и подготовка не прошла так гладко, как планировалось, а ехать пассажиром я не готов», — заявил Колесников.

Колесников на первенстве России выиграл дистанцию 50 м на спине, что позволило ему отобраться на чемпионат мира.

Колесников является двукратным призером Олимпийских игр — 2020 в Токио, пятикратным чемпионом мира на короткой воде, шестикратным чемпионом Европы и 11-кратным чемпионом Европы на короткой воде. 10 января 2024 года Международная федерация плавания (World Aquatics) признала мировой рекорд Колесникова на дистанции 50 метров на спине, который он установил в полуфинале Кубка России — 23,55 секунды.

20 ноября World Aquatics обновила правила по допуску российских спортсменов в нейтральном статусе на соревнования. В этой версии не сказано, что норматив для участия на крупных стартах нужно выполнять за пределами России и Белоруссии, таким образом, чемпионат России был отборочным на мировое первенство.

Ранее появилась информация, что российские гимнастки могут вернуться на международные старты.

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