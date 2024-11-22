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Российские гимнастки могут вернуться на международные старты

Винер не исключила возвращения российских гимнасток на международные старты

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lalakramarenko2004/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер в интервью ТАСС заявила, что в 2025 году отечественные спортсменки смогут вернуться на международную арену.

По ее словам, россиянки имеют возможность выступить в нейтральном статусе на этапах Кубка мира в Азербайджане и Узбекистане.

«Я не исключаю, что российские гимнастки в 2025 году будут выступать на соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG). В апреле состоятся этапы Кубка мира в дружественных России Азербайджане и Узбекистане. В Баку и Ташкенте очень соскучились по нашим прекрасным девочкам и их выступлениям», — заявила Винер.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. 4 марта 2022 года FIG приняла решение запретить россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой с 7 марта из-за ситуации на Украине.

Ранее гимнастка Лала Крамаренко была признана спортсменкой года в России.

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