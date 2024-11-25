Гретцки: надеюсь, что буду первым, кто пожмет руку Овечкину, когда он побьет мой рекорд

Легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки выразил уверенность, что российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побьет его «вечный» снайперский рекорд в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит RMNB.

«Люди постоянно спрашивают меня об этом. Знаете, мы с Алексом — хорошие друзья... Алекс — особенный молодой человек. Я очень горжусь тем, чего сам достиг с 894 голами, ничто не может этого отнять. Алекс был исключительным для нашей игры и для «Вашингтона». Надеюсь, я буду первым, кто пожмет ему руку, когда он побьет рекорд», — заявил он.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом Гретцки, который в своей карьере забросил 894 шайбы. На счету российского хоккеиста 868 голов в НХЛ, отставание составляет 26 шайб. В текущем сезоне он оформил 15 голов.

В ночь на 19 ноября «Вашингтон» в гостевом матче Национальной хоккейной лиги обыграл «Юту» со счетом 6:2, Овечкин оформил дубль. В третьем периоде Овечкин получил коньком по ноге от Джека Макбэйна, он с трудом добрался до скамейки, а потом отправился в раздевалку. Продолжить матч российский нападающий не смог. По итогам обследования у него был выявлен перелом малоберцовой кости левой ноги. Российский хоккеист пропустит от четырех до шести недель.

24 ноября врач московского «Динамо» Валерий Конов заявил, что Овечкин сумел избежать операции.

Ранее Овечкина застукали с пивом.