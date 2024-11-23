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Овечкина застукали с пивом

Александра Овечкина поймали со стаканом пива на матче НБА

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NBA

Форвард команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, который стал гостем матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Вашингтон Уизардс» и «Бостон Селтикс», попал в объективы камер с алкоголем.

39-летний форвард, пришедший поддержать столичный клуб, по ходу игры выпил стакан пива. Игра завершилась в пользу действующих чемпионов НБА — 108:96.

В ночь на 19 ноября хоккейный «Вашингтон» в гостевом матче обыграл «Юту» со счетом 6:2, Овечкин оформил дубль. По ходу третьего периода хоккеист получил повреждение и не смог продолжить игру. Овечкин пропустит из-за этой травмы от четырех до шести недель — об этом стало известно после того, как 20 ноября он прошел дополнительное обследование.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Гретцки, который в своей карьере забросил 894 шайбы. На счету российского хоккеиста 868 голов в НХЛ, отставание составляет 26 шайб. В текущем сезоне он оформил 15 голов.

Ранее сообщалось, что сломавший ногу Овечкину хоккеист испытывает чувство вины.

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