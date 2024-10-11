Нурмагомедов назвал сроки своего следующего боя

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Умар Нурмагомедов, выступающий в легчайшем весе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), рассказал, когда состоится его следующий бой. Об этом он написал в своих социальных сетях.

«Я не буду ждать Мераба Двалишвили, если он намерен избегать меня. Я буду драться с любым, кого предложит UFC до Рамадана», — заявил Нурмагомедов.

2 октября Нурмагомедов уличил Двалишвили в хитрости перед выбором даты титульного боя в UFC.

«Эй, Мераб. Ты знаешь, что Рамадан в марте. Понимая это, ты настаиваешь на бое в марте. В январе будет турнир в Лос-Анджелесе — давай подеремся там. Все, кто следят за нашим весом, хотят увидеть этот бой», — заявил россиянин.

3 августа Умар победил американца Кори Сэндхагена в главном бою UFC Абу-Даби. После победы он сразу заявил о готовности подраться за титул лиги. 28-летний россиянин победил единогласным решением судей. На его счету теперь 18 побед в 18 боях. 32‑летний Сэндхаген потерпел пятое поражение в 22 поединках, он имеет в своем активе 17 побед.

Умар — двоюродный брат бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Ранее Валентина Шевченко вернула титул UFC.