Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Нурмагомедов назвал сроки своего следующего боя

Нурмагомедов: буду драться с любым, кого предложит UFC до Рамадана

close
UFC

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Умар Нурмагомедов, выступающий в легчайшем весе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), рассказал, когда состоится его следующий бой. Об этом он написал в своих социальных сетях.

«Я не буду ждать Мераба Двалишвили, если он намерен избегать меня. Я буду драться с любым, кого предложит UFC до Рамадана», — заявил Нурмагомедов.

2 октября Нурмагомедов уличил Двалишвили в хитрости перед выбором даты титульного боя в UFC.

«Эй, Мераб. Ты знаешь, что Рамадан в марте. Понимая это, ты настаиваешь на бое в марте. В январе будет турнир в Лос-Анджелесе — давай подеремся там. Все, кто следят за нашим весом, хотят увидеть этот бой», — заявил россиянин.

3 августа Умар победил американца Кори Сэндхагена в главном бою UFC Абу-Даби. После победы он сразу заявил о готовности подраться за титул лиги. 28-летний россиянин победил единогласным решением судей. На его счету теперь 18 побед в 18 боях. 32‑летний Сэндхаген потерпел пятое поражение в 22 поединках, он имеет в своем активе 17 побед.

Умар — двоюродный брат бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Ранее Валентина Шевченко вернула титул UFC.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами