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Команда Кузяева установила уникальное достижение в чемпионате Франции

Матч между «Нантом» и «Гавром» продлился рекордные для Лиги 1 128 минут

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Twitter «Нанта»

Матч 12-го тура чемпионата Франции между «Нантом» и «Гавром» установил рекорд по продолжительности.

Встреча, которая прошла на стадионе «Божуар» в городе Нант, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Уже на 3-й минуте отличился Йозуе Казимир, а на 74-й минуте окончательный счет установил 19-летний Стив Нгура.

Матч завершился на 90+38-й минуте — команды провели на поле 128 минут. В конце второго тайма игра была приостановлена из-за беспорядков на трибунах, однако таймер остановлен не был. Также «Гавр» провел самую позднюю замену в истории чемпионатов страны: на 90+35-й минуте на поле появились защитники Янис Зуауи и Лоик Него.

Россиянин Далер Кузяев провел на поле все 128 минут и не отметился результативными действиями.

В следующем туре чемпионата Франции «Гавр» сыграет дома с «Анже». Встреча состоится 1 декабря и начнется в 19:00 по московскому времени. «Нант» в следующей игре поедет в гости к лидеру чемпионата «ПСЖ». Эта встреча состоится 30 ноября, стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Ранее «Факел» оспорил одно из судейских решений в матче с «Динамо».

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Футбол. Чемпионат Франции
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