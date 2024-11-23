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«Ростов» обыграл ЦСКА в матче чемпионата России

«Ростов» обыграл ЦСКА в матче 16-го тура РПЛ

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Телеграм-канал «ФК «Ростов»»

«Ростов» обыграл московский ЦСКА в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, проходившая на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Первый гол забил защитник армейцев Келлвен уже на 4-й минуте, однако форвард «Ростова» Егор Голенков ответил двумя точными ударами в концовке — на 77-й и 89-й минутах.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.

В турнирной таблице национального первенства ЦСКА остался на шестой строчке. В активе подопечных Марко Николича 27 очков. «Ростов» занимает восьмое место с 20 баллами. Лидирует в таблице петербургский «Зенит» с 39 очками. На втором месте идет «Краснодар», имея в активе 37 баллов и игру в запасе. Третью строчку занимает московский «Локомотив» (34).

В следующем матче ЦСКА на своем поле примет казанский «Рубин». Игра пройдет 30 ноября на стадионе «ВЭБ Арена», стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. В этот же день «Ростов» на своем стадионе сыграет с «Пари НН». Эта игра начнется в 19:00 мск.

Ранее «Зенит» в добавленное время обыграл «Оренбург» в матче РПЛ.

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