Гол Кокорина помог «Арису» разгромить соперника в матче чемпионата Кипра

«Арис» одержал крупную победу над АЕЛом в выездном матче 11-го тура чемпионата Кипра.

Встреча, проходившая на стадионе «Колосси», завершилась разгромной победой «Ариса» со счетом 3:0. Один из голов в составе победившей команды оформил российский нападающий Александр Кокорин. Он поразил ворота соперника уже на 2-й минуте и сделал счет 1:0.

Всего в текущем сезоне форвард сыграл в восьми матчах, этот гол стал для него третьим в сезоне. Впервые Кокорин забил 24 августа.

В России Кокорин выступал за «Динамо», «Анжи», «Зенит», «Сочи» и «Спартак». В 2021 году нападающий стал игроком итальянской «Фиорентины». Российский футболист редко попадал в состав команды и летом 2022 года на правах аренды перешел в кипрский «Арис». Форвард отыграл один сезон и принял участие в 27 матчах местного чемпионата, забив 11 мячей. Вместе с командой он выиграл золотые медали в прошлом сезоне. В сентябре 2023 года он вернулся в «Арис» на правах годичной аренды.

В составе сборной России Кокорин провел 47 матчей, забив 12 мячей.

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