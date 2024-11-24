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«Ливерпуль» одержал волевую победу в чемпионате Англии

«Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» со счетом 3:2 в матче 12-го тура АПЛ

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«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Саутгемптоном» в матче 12-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча прошла на стадионе «Сэнт-Мэри» в городе Саутгемптон и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. Первый гол в этом поединке забил венгерский хавбек «Ливерпуля» Доминик Собослаи на 30-й минуте. На 42-й минуте нападающий «Саутгемптона» Адам Армстронг не реализовал пенальти, но отличился с добивания. На 56-й минуте Матеус Фернандеш вывел вперед «святых». На 65-й минуте Мохамед Салах счет сравнял, а на 83-й минуте принес команде победу, реализовав пенальти.

«Ливерпуль» продолжают лидировать в чемпионате Англии — в их активе 31 очко после 12 игр. «Саутгемптон» занимает последнее, 20-е место. У команды четыре балла.

В следующем туре «Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Сити» на своем поле. Встреча состоится 1 декабря и начнется в 19:00 по московскому времени. «Саутгемптон» сыграет в гостях с «Брайтоном» — эта встреча состоится 29 ноября, стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Ранее «Динамо» на последних секундах упустило победу в матче с «Факелом».

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