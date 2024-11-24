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«Пари НН» и «Динамо» не выявили победителя в матче РПЛ

«Пари НН» и махачкалинское «Динамо» не забили голов в 16-м туре РПЛ

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ФК «Динамо Махачкала»

«Пари НН» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла на стадионе «Нижний Новгород» и завершилась вничью — 0:0.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

После этой ничьей команды остались в нижней части турнирной таблицы. «Пари НН» поднялся на девятое место, а махачкалинцы — 11-е. У обоих коллективов по 16 очков. От зоны стыковых матчей, в которой располагаются подмосковные «Химки» и воронежский «Факел», их отделяет три балла.

В следующем туре махачкалинское «Динамо» сыграет на своем поле против «Факела». Встреча состоится 1 декабря и начнется в 19:00 по московскому времени. «Пари НН» следующую игру проведет на выезде против «Ростова». Этра игра пройдет 30 ноября, а стартовый свисток запланирован на 19:00 по мск.

В другом матче текущего тура РПЛ «Спартак» разгромил «Локомотив».

Ранее лидера ЦСКА призвали уезжать в Испанию.

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