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Спорт

Встреча соседей по таблице: «Пари НН» принимает махачкалинское «Динамо». LIVE

Футбол. РПЛ, 16-й тур. «Пари Нижний Новгород» — «Динамо» (Махачкала). ОНЛАЙН

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Пресс-служба ФК «Динамо» Махачкала
В матче 16-го тура Российской премьер-лиги «Пари НН» дома играет с махачкалинским «Динамо», обе команды набрали по 15 очков и соседствуют в турнирной таблице. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
МИР Российская Премьер-лига. 16-й тур
Матч не начался
24 ноября 19:00
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
0 : 0
Динамо Мх
Махачкала, Россия
Стадион «Нижний Новгород», Нижний Новгород, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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18:45

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Пари НН» принимает махачкалинское «Динамо» в 16-м туре РПЛ, «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча.

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