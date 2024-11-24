Лидера ЦСКА призвали уезжать в Испанию

Полузащитнику московского ЦСКА и сборной Узбекистана Аббосбеку Файзуллаеву следует переходить в чемпионат Испании, если клубы из этой страны проявят к нему интерес по окончании текущего сезона. Такое мнение в комментарии порталу Legalbet выразил бывший главный тренер московского «Спартака» и молодежной сборной России Андрей Чернышов.

«В последние годы ребята уезжают из Узбекистана и хорошо проявляют себя в других чемпионатах. Думаю, на Файзуллаева обратят внимание европейские клубы. Так что его отъезд из ЦСКА по окончании сезона возможен. Если у него будет выбор между чемпионатом Франции и Испании, то, конечно, надо ехать в Испанию», — сказал Чернышов.

Специалист напомнил, что в зарубежных чемпионатах успешно выступают многие узбекские футболисты. По его словам, эта страна всегда славилась талантливыми игроками. Кроме того, заметил Чернышов, заметно прогрессируют молодежная и взрослая сборные Узбекистана.

В текущем сезоне в активе 21-летнего Файзуллаева 20 матчей за ЦСКА во всех турнирах. В этих встречах он забил два мяча и сделал шесть результативных передач.

Ранее «Ростов» обыграл ЦСКА в матче 16-го тура РПЛ.