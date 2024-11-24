Фигурист Дикиджи выиграл этап Гран-при России

Фигурист Владислав Дикиджи стал победителем пятого этапа Гран-при России, который проходит в Санкт-Петербурге, в одиночном катании.

20-летний Дикиджи, который лидировал после короткой программы, получил 200,25 балла за произвольное выступление. Его сумма баллов составила 302,47. Он с большим отрывом опередил ставшего вторым Дмитрия Алиева (272,68), а также бронзового призера Глеба Лутфуллина (267,14).

Двукратный победитель финала Кубка России Макар Игнатов занял седьмую строчку (241,01).

Ранее Дикиджи вторым в мире исполнил четверной аксель.

Международный союз конькобежцев (ISU) весной 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета. Российские фигуристы досрочно завершили международный сезон. Последним официальным стартом на международной арене для российских фигуристов стали зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине.

Ранее 15-летняя российская фигуристка попалась на допинге.