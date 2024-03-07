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Российский фигурист вторым в мире исполнил четверной аксель

Российский фигурист Дикиджи исполнил четверной аксель на тренировке

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Александр Вильф/РИА Новости

Российский фигурист Владислав Дикиджи в своих социальных сетях опубликовал видео, на котором исполняет на тренировке четверной аксель. До него этот элемент исполнил лишь американец с российскими корнями Илья Малинин.

Сам Дикиджи ранее признался, что в его голове нет барьера по поводу исполнения этого элемента.

«Не скажу, кстати, что четверной аксель — это прыжок, в отношении которого в моей голове стоит какой-то барьер. Я видел, как на показательных выступлениях Артур Дмитриев его пытался сделать. Помню, смотрел на эти попытки и понимал, что, конечно, можно выехать четыре с половиной оборота, если задаться такой целью», — отметил Дикиджи.

В феврале Дикиджи завоевал бронзовую награду на Спартакиаде. Победителем стал Евгений Семененко, второе место у Марка Кондратюка.

Дикиджи лидировал после короткой программы в мужском катании на чемпионате России 2023, однако, допустив ошибку в произвольном прокате, занял второе место, пропустив вперед теперь уже двукратного чемпиона страны Евгения Семененко. Третье место занял Петр Гуменник, который располагался на четвертом месте после короткой программы, а в произвольной показал лучшее выступление среди всех участников.

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