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В «Спартаке» назвали особенность Угальде

Игрок «Спартака» Барко заявил, что форвард Угальде очень важен для команды

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Stupnikov Alexander/Global Look Press

Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде постоянно совершенствуется, и его покер в ворота «Локомотива» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) стал тому подтверждением. Об этом в комментарии порталу Legalbet заявил полузащитник красно-белых Эсекьель Барко.

«Безумно рад такой победе над «Локомотивом». Был действительно великолепный матч. А что касается Угальде, то Манфред отличный игрок. Он очень важен для «Спартака». Он постоянно совершенствуется. Но я, конечно, знал и понимал, что он может забивать очень и очень много», — сказал Барко.

Накануне «Спартак» разгромил «Локомотив» со счетом 5:2. Угальде в этой встрече оформил первый для «Спартака» покер в РПЛ за последние 30 лет, а пятый мяч забил Барко на 80-й минуте. Благодаря этой победе «Спартак» набрал 31 очко, поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ и на три балла отстает от «Локомотива», идущего третьим. От лидирующего «Зенита» красно-белых отделяет восемь очков. Угальде с 12 мячами возглавляет гонку бомбардиров РПЛ-2024/25.

Ранее экс-игрок Булыкин заявил, что есть нефутбольные причины успехов Угальде.

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