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«Есть нефутбольные причины»: экс-игрок «Локомотива» — о результативности Угальде

Экс-игрок Булыкин: есть нефутбольные причины успехов форварда «Спартака» Угальде

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Александр Вильф/РИА Новости

Результативность нападающего московского «Спартака» Манфреда Угальде может быть связана не только с тем, как его раскрыл главный тренер команды Деян Станкович, но и с нефутбольными причинами. Такое предположение в комментарии «Газете.Ru» сделал бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин.

«Лучше спросить у тренера, как он раскрыл Угальде. Потому что в прошлом сезоне у игрока ничего не получалось, ему не доверяли. А в этом сезоне это совсем другой футболист. Он сделал покер, чего уже очень много лет не было в «Спартаке», и это заслуживает уважения. Кроме того, он стал лучшим бомбардиром чемпионата. Матч с «Локомотивом» он провел хорошо. И учитывая, что весь сезон он проводит результативно, надо спрашивать у тренера, почему он так раскрылся.

Полагаю, и сам футболист может рассказать, что у него в этом сезоне так хорошо получается. Наверняка есть какие-то нефутбольные причины, которые ему также помогли выйти на такой уровень», — допустил Булыкин.

Накануне «Спартак» разгромил «Локомотив» в матче 16 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 5:2. Угальде в этой встрече оформил первый для «Спартака» покер в РПЛ за последние 30 лет, а пятый мяч забил аргентинец Эсекьель Барко на 80-й минуте. Благодаря этой победе «Спартак» набрал 31 очко, поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ и на три балла отстает от «Локомотива», идущего третьим. От лидирующего «Зенита» красно-белых отделяет восемь очков. Угальде с 12-ю мячами возглавляет гонку бомбардиров РПЛ-2024/25.

Ранее защитник «Спартака» Бабич признался, что играл с «Локомотивом» через боль в ноге.

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