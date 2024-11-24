Капитан «Локомотива» назвал незаслуженной победу «Спартака» в дерби

Каиптан московского «Локомотива» Дмитрий Баринов в интервью «Чемпионату» заявил, что его команда не заслужила разгромное поражение в дерби со «Спартаком».

По его словам, «железнодорожники» играли не настолько плохо.

«После матча нет никаких эмоций. Такой день сегодня. Но сказать, что «Спартак» заслуженно победил — не скажу. Мы вернулись во втором тайме в игру, но не хватило концентрации», — заявил Галактионов.

Встреча, которая прошла на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 5:2. Три мяча костариканец Манфред Угальде забил уже в первом тайме: на 10-й, 21-й и 34-й минутах. После перерыва «Локомотив» сократил разрыв до минимума усилиями Сергея Пиняева на 55-й и Жерзино Ньямси на 63-й минутах. На 73-й минуте Угальде оформил первый для «Спартака» покер в РПЛ за последние 30 лет, а пятый мяч забил аргентинец Эсекьель Барко на 80-й минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

После этой победы «Спартак» поднялся на четвертую позицию, обогнав московское «Динамо». В активе коллектива Деяна Станковича 31 очко после 16 встреч. «Локомотив» остался третьим с 34 баллами в активе.

Ранее ключевой защитник «Спартака» рассказал, что думает о борьбе за золотые медали.