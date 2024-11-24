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Ключевой защитник «Спартака» рассказал, что думает о борьбе за золотые медали

Защитник «Спартака» Бабич признался, что не думает о чемпионстве

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Защитник московского «Спартака» Срджан Бабич заявил после разгромной победы над «Локомотивом» в 16-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ), что пока не размышляет о борьбе за чемпионский титул. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы не смотрим на то, как выступают другие, мы сконцентрированы на своей игре. Нам надо набирать свои очки, а потом посмотрим, что получится», — заявил Бабич.

Встреча, которая прошла на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 5:2. Три мяча костариканец Манфред Угальде забил уже в первом тайме: на 10-й, 21-й и 34-й минутах. После перерыва «Локомотив» сократил разрыв до минимума усилиями Сергея Пиняева на 55-й и Жерзино Ньямси на 63-й минутах. На 73-й минуте Угальде оформил первый для «Спартака» покер в РПЛ за последние 30 лет, а пятый мяч забил аргентинец Эсекьель Барко на 80-й минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

После этой победы «Спартак» поднялся на четвертую позицию, обогнав московское «Динамо». В активе коллектива Деяна Станковича 31 очко после 16 встреч. «Локомотив» остался третьим с 34 баллами в активе.

Ранее Срджан Бабич признался, что играл с «Локомотивом» через боль в ноге.

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