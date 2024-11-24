Защитник «Спартака» признался, что сыграл с «Локомотивом» через боль

Защитник московского «Спартака» Срджан Бабич заявил после разгромной победы над «Локомотивом» в 16-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ), что провел игру превозмогая боль. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Не секрет, что у меня до сих пор проблемы с коленом, но я бы не хотел об этом говорить. Я испытывал болевые ощущения, но понимал, что нужно сыграть. Это, возможно, была ключевая игра сезона», — заявил Бабич.

Встреча, которая прошла на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 5:2. Три мяча костариканец Манфред Угальде забил уже в первом тайме: на 10-й, 21-й и 34-й минутах. После перерыва «Локомотив» сократил разрыв до минимума усилиями Сергея Пиняева на 55-й и Жерзино Ньямси на 63-й минутах. На 73-й минуте Угальде оформил первый для «Спартака» покер в РПЛ за последние 30 лет, а пятый мяч забил аргентинец Эсекьель Барко на 80-й минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

После этой победы «Спартак» поднялся на четвертую позицию, обогнав московское «Динамо». В активе коллектива Деяна Станковича 31 очко после 16 встреч. «Локомотив» остался третьим с 34 баллами в активе.

Ранее в «Локомотиве» объяснили, почему не справились с забившим четыре гола игроком «Спартака».