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Экс-игрок «Локомотива» объяснил, что «Спартаку» в дерби удалось лучше

Экс-игрок Булыкин: у «Спартака» в матче с «Локо» лучше получилось забивать

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Александр Вильф/РИА Новости

Московский «Спартак» в дерби с «Локомотивом» в рамках 16 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) лучше использовал возможности забить. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший нападающий красно-зеленых и сборной России Дмитрий Булыкин.

«Команды играли зрелищно, в атакующий футбол, бились, забивали голы. У «Спартака» это получилось лучше. Конечно, когда ты ведешь 3:0, другой команде очень тяжело тебя догнать. А если они будут пытаться сравнивать, станут появляться очень хорошие возможности для контратак – что мы и увидели», — констатировал Булыкин.

Встреча, которая прошла на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 5:2. Три мяча костариканец Манфред Угальде забил уже в первом тайме: на 10-й, 21-й и 34-й минутах. После перерыва «Локомотив» сократил разрыв до минимума усилиями Сергея Пиняева на 55-й и Жерзино Ньямси на 63-й минутах.

На 73-й минуте Угальде оформил первый для «Спартака» покер в РПЛ за последние 30 лет, а пятый мяч забил аргентинец Эсекьель Барко на 80-й минуте. Благодаря этой победе «Спартак» набрал 31 очко, поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ и на три балла отстает от «Локомотива», идущего третьим. От лидирующего «Зенита» красно-белых отделяет восемь очков.

Ранее тренер «Спартака» Станкович заявил, что защитник Бабич был не совсем готов к «Локомотиву».

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