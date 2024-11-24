В «Спартаке» рассказали о здоровье ключевого защитника

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович после разгромной победы над «Локомотивом» в 16-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что защитник Срджан Бабич провел игру через больше. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Я благодарен Бабичу, потому что сегодня он показал себя и свой характер. Мы понимали, что он сегодня не готов на 100%, но в такой момент ты должен достать из себя все и нечто больше. Я ему искренне благодарен сегодня даже больше как человеку, чем просто футболисту», — заявил Станкович.

Встреча, которая прошла на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 5:2. Три мяча костариканец Манфред Угальде забил уже в первом тайме: на 10-й, 21-й и 34-й минутах. После перерыва «Локомотив» сократил разрыв до минимума усилиями Сергея Пиняева на 55-й и Жерзино Ньямси на 63-й минутах. На 73-й минуте Угальде оформил первый для «Спартака» покер в РПЛ за последние 30 лет, а пятый мяч забил аргентинец Эсекьель Барко на 80-й минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее в «Спартаке» восхитились покером Манфреда Угальде.