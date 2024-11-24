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Агент назвал недостойного РПЛ тренера

Агент Гурцкая считает, что Слишкович не должен работать в РПЛ

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Глеб Чернявский/YouTube

Агент Тимур Гурцкая критически высказался о главном тренере «Оренбурга» Владимире Слишковиче. Он считает, что в Российской премьер-лиге (РПЛ) есть ряд тренеров, которые не должны работать в ней. Его слова приводит «РБ Спорт».

«У Слишковича нет портфолио. Да, он сын крутого футболиста, смотрел много футбола. Но задаю вопрос – что ты делал четыре года в Питере перед переходом в «Спартак»?» — заявил Гурцкая.

7 октября экс-тренер «Спартака» Слишкович возглавил «Оренбург», сменив на этом посту Давида Деограсию.

Слишкович исполнял обязанности главного тренера московского «Спартака» с середины весны 2024 года, когда с этого поста был уволен Гильермо Абаскаль, и до конца сезона-2023/24.

Деограсия возглавил «Оренбург» летом 2023 года, сменив на этом посту Иржи Ярошика. С марта 2023 года специалист работал в академии оренбургского клуба.

Ранее экс-игрок заявил, что тренера «Спартака» Деяна Станковича перехвалили.

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