Экс-тренер «Спартака» возглавил клуб РПЛ

«Оренбург» подтвердил, что боснийский специалист Владимир Слишкович возглавит команду после увольнения Давида Деограсии. Соответствующее видео с участием комментатора Константина Генича опубликовала пресс-служба команды.

Слишкович исполнял обязанности главного тренера московского «Спартака» с середины весны 2024 года, когда с этого поста был уволен Гильермо Абаскаль, и до конца сезона-2023/24.

Деограсия возглавил «Оренбург» летом 2023 года, сменив на этом посту Иржи Ярошика. С марта 2023 года специалист работал в академии оренбургского клуба.

«Оренбург» начал чемпионат с победы над московским «Спартаком» в первом туре (2:0), но после этого не выиграл ни одного матча ни в Российской премьер-лиге (РПЛ), ни на групповой стадии Пути РПЛ Кубка России. Безвыигрышная серия оренбуржцев достигла уже пятнадцати матчей.

«Оренбург» занимает 15 место в чемпионате, набрав семь очков за десять туров и находясь в зоне стыков за выживание в Премьер-лиге. Ниже располагается только грозненский «Ахмат», набравший на балл меньше каждый.

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