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Экс-игрок заявил, что тренера «Спартака» Станковича перехвалили

Экс-игрок Кирьярков: критика тренеру «Спартака» Станковичу необходима

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший нападающий «Гамбурга», российский футболист Сергей Кирьяков заявил, что главному тренеру московского «Спартака» Деяну Станковичу нужно уметь принимать критику и спокойно реагировать на негатив. Его слова приводит «Советский спорт».

«Перехвалили Станковича, да. У нас принято петь дифирамбы после двух-трех матчей. Тем более, когда он пришел, все было неплохо. Но чемпионат у нас достаточно длинный, тяжелый, много специфических матчей. Все познается на дистанции. С другой стороны, критика Станковичу тоже необходима», — заявил он.

«Спартак» после десяти туров Российской премьер-лиги идет на шестом месте в турнирной таблице, набрав 16 баллов. В следующем туре красно-белые сыграют с «Ростовом» на домашнем стадионе, матч состоится 5 октября, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Станкович возглавил красно-белых сразу после завершения сезона-2023/24. Он сменил на этому посту Владимира Слишковича, который был исполняющим обязанности главного тренера команды с тех пор, как в апреле 2024 года уволили испанского специалиста Гильермо Абаскаля.

Ранее появилась информация, что «Спартак» может лишиться одного из защитников.

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